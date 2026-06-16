Якутянин разбил камнями вывеску киоска шаурмы из-за спора о логотипе Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Якутский городской суд оштрафовал 31-летнего мужчину по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ за нарушение общественного порядка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ранним утром 13 июня 2026 года в состоянии алкогольного опьянения он побил камнями вывеску киоска шаурмы на улице Кирова, кричал, нецензурно бранился и отказался подчиниться полиции.

В суде он объяснил, что владеет кафе «Донер», а владелец киосков «Лаваш 14» без разрешения использовал его логотип. Это и спровоцировало агрессию. Суд назначил штраф. Постановление может быть обжаловано. Ранее суд уже приостановил деятельность «Лаваш 14» на 90 суток.

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