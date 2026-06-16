В Якутске двое подростков испортили ограждение и угнали мотоцикл с питбайком Фото: прокуратура Якутии

В столице республики юные угонщики решили покататься на чужой технике, не думая о последствиях. Теперь их ждет суд. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Все случилось в ночь на 5 мая 2026 года. Двое подростков с помощью плоскогубцев перекусили металлическую сетку ограждения и пробрались на территорию стоянки. Там их ждала легкая добыча: мотоцикл и питбайк. В замках зажигания торчали ключи.

Злоумышленники запустили двигатели и отправились кататься по ночному Якутску. Как потом объяснили сами обвиняемые, угнали они транспорт просто из желания покататься. Свою вину подростки признали полностью. Прокуратура уже направила дело в суд.

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