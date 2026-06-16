На Ысыахе Туймаады-2026 в Якутии запретили использовать дроны и газовые баллоны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии готовятся к главному национальному празднику. Власти ввели строгие ограничения, чтобы уберечь тысячи людей от возможных трагедий. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Празднование Ысыаха Туймаады пройдет 27 и 28 июня в местности Ус Хатын. В эти дни там категорически запрещена видеосъемка с использованием беспилотных летательных аппаратов без специального разрешения. Также под запретом оказались газовые баллоны и баллоны со сжатым воздухом.

Такое решение принято в целях обеспечения безопасности и охраны общественного порядка. Предпринимателям, которые получат разрешения на торговлю во время праздника, уже разъяснили требования. Все меры направлены на то, чтобы массовое гуляние прошло без происшествий.

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