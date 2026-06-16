На полигоне ТКО в Якутии огонь тушат круглосуточно Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжают бороться с возгоранием на городском полигоне твердых коммунальных отходов. Работы не прекращаются ни днем, ни ночью, чтобы не допустить разрастания огня и задымления жилых районов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Руководитель МУП «Жилкомсервис» Юрий Спиридонов сообщил, что локализация возгорания ведется в круглосуточном режиме. На данный момент на месте образования очага пожара задействовано 5 самосвалов и 13 человек личного состава.

Спасатели и коммунальщики работают без остановки, чтобы не допустить распространения огня на большую площадь. По прогнозам, полностью справиться с пламенем планируется в ближайшее время. Жителей близлежащих районов просят не паниковать и по возможности закрывать окна. Ситуация находится на контроле городских властей.

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