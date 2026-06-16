Мобильные доктора в Якутии осмотрели более 20 тысяч человек в отдаленных районах Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В республике продолжают решать проблему доступности медицины для жителей арктических и труднодоступных территорий. Врачи на колесах добираются до самых дальних уголков, чтобы люди могли получить помощь, не уезжая за сотни километров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

С начала 2026 года Республиканский центр мобильных бригад совершил 42 выезда в 19 районов Якутии. Доктора осмотрели 20 782 человека, из которых 7 359 - дети и 5 706 - представители коренных малочисленных народов Севера. В ход идут многопрофильные взрослые, детские, стоматологические и психонаркологические бригады.

Специалисты уже успели поработать в Оленекском, Момском, Среднеколымском, Абыйском, Булунском, Анабарском и многих других районах. Детские бригады принимали пациентов в Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Аллаиховском и Жиганском. Стоматологи помогали в Верхнеколымском, Эвено-Бытантайском и Булунском. Психонаркологи выезжали в Абыйский район. Сейчас приемы продолжаются в Хангаласском, Верхневилюйском и Томпонском районах, а в планах - Олекминский, Сунтарский, Кобяйский и Оймяконский.

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