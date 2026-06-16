В Якутске женщину оштрафовали за проезд на красный свет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии владелица иномарки пыталась доказать, что за рулем был ее супруг, и требовала отменить автоматический штраф за проезд на красный. Но у нее не хватило доказательств, и городской суд оставил наказание в силе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Вечером 16 февраля на перекрестке улиц Федора Попова - Б. Чижика в Якутске камера зафиксировала, как Toyota Corolla Fielder Hybrid проехала на запрещающий сигнал светофора. Поскольку нарушение совершено повторно, собственнику выписали штраф 7500 рублей.

Жительница республики, которой принадлежит машина, с решением не согласилась. В суде она заявила, что за рулем находился ее муж. Сама она якобы весь день гостила у подруги, а муж проезжал на красный, когда учился на курсах. Однако никаких железобетонных доказательств женщина не привела. Чеки за оплату автобуса не сохранила, приложения банка не имеет, а свидетельница оказалась ее близкой подругой, к показаниям которой суд отнесся критически.

Муж на заседание не явился. Суд напомнил: при автоматической фиксации штраф платит собственник, если только он не обратился в ГАИ до вынесения постановления с заявлением о том, что машиной управлял другой человек. Женщина этого не сделала. Сослаться на двоих малолетних детей и тяжелое материальное положение тоже не получилось - это повод для смягчения наказания, но не для отмены штрафа. Решение еще можно обжаловать.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru