В трех районах Якутии объявлен высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На большей части республики установилась жаркая сухая погода, которая превращает леса в пороховую бочку. Спасатели предупреждают: малейшая искра может привести к масштабному пожару. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Днем 15 июня в Таттинском районе ожидается чрезвычайно высокий V класс пожарной опасности. В Ленском (западная часть) и Нюрбинском районах прогнозируют высокий IV класс. На юге Томпонского района этот показатель также сохраняется. На остальной территории Якутии опасность пока не выше III класса. Учитывая дефицит осадков и высокие температуры, очаги природных пожаров могут появиться в любой момент.

С 8 мая на территории региона действует пожароопасный сезон, а в семи районах (Эвено-Бытантайский, Кобяйский, Среднеколымский, Таттинский, Жиганский, Момский и Ленский) введен особый противопожарный режим. Это значит, что посещение лесов гражданам категорически запрещено. С 14 июня в Ленском районе к тому же ввели режим ЧС муниципального характера.

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