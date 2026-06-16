В Якутии за сутки двое мужчин получили ножевые ранения Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувший день в республике зарегистрировали 7 преступлений. Два человека с колото-резаными ранами оказались в больнице, причем одного госпитализировали прямо из собственного дома. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

В Якутске на улице Кочнева нашли 53-летнего мужчину с проникающим ранением брюшной полости. Скорая отвезла его в больницу. Почти одновременно поступил сигнал из дома на улице Марлинского - там 30-летнего парня ударили ножом в грудь. Подозреваемую уже установили. В Нерюнгри же полиция расследует преступление против половой неприкосновенности.

Не утихают и телефонные мошенники. Жительница Мирного отдала им почти 2 миллиона рублей. Ей позвонили лжеоператоры сотовой связи и под видом сотрудников Центробанка выманили крупную сумму. Также в столице украли велосипед, а в Нерюнгри и Якутске перекрыли каналы сбыта наркотиков.

За сутки на дорогах никто не погиб, хотя пьяных водителей задержали 16 человек. Все дела находятся на контроле прокуратуры.

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