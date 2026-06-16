В Якутии мужчина уехал за луком и утонул в озере Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Вилюйском районе произошла трагедия. Житель села Халбакы отправился за дикоросами и пропал. На поиски бросили все силы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

13 июня около 10 утра мужчина сел в свою машину и уехал в местность «Ус Уос» за полевым луком. Когда он не вернулся домой, родные забили тревогу. На следующий день, 14 июня, в Единую дежурно-диспетчерскую службу района поступило сообщение об исчезновении человека.

Организовали масштабные поиски. Подключились местные жители, сотрудники полиции и инспекторы ГИМС. Они прочесывали местность, но, к сожалению, нашли мужчину уже мертвым. Тело пропавшего обнаружили 15 июня в озере. Специалисты сейчас выясняют точные обстоятельства гибели. Жителей региона вновь призывают быть осторожными у воды и не ездить в незнакомые места без связи.

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