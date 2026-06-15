В Якутии под видом геологоразведки добывали золото на 58 млн рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские пресекли работу подпольного прииска, который маскировался под законные изыскания. Шесть килограммов драгметалла пытались вывезти, но бдительность стражей порядка остановила фуру прямо на федеральной трассе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Оперативники УЭБиПК МВД по Якутии совместно с коллегами из Оймяконского района остановили на 926-м километре дороги Р-504 «Колыма» грузовик. В машине ехали двое мужчин: 48-летний житель Бурятии за рулем и 35-летний начальник участка из Подмосковья в кабине. В прицепе находился вагончик, где оперативники обнаружили шесть контейнеров с концентратом, содержащим золото. Экспертиза показала, что это шлиховое золото весом около шести килограммов, а его стоимость оценивается в 58 миллионов рублей.

Как выяснилось, драгметалл добывали в 80 километрах от поселка Усть-Нера на ручье Диринь-Юрях. Там подрядная организация работала без разрешения по заказу компании, которую еще в 2024 году лишили лицензии. Свою деятельность они выдавали за геологоразведку. Полицейские и специалисты Минприроды также изъяли два погрузчика, бульдозер, промывочный прибор и слитки неизвестного происхождения. С помощью беспилотников засняли весь процесс незаконной добычи с воздуха. Заведено уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. Следствие продолжается.

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