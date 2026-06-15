В Якутске в ночь на 16 июня пройдут дорожные работы на трех участках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящую ночь, с 15 на 16 июня, дорожные службы Якутска будут проводить ремонтные работы на нескольких улицах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На проспекте Михаила Николаева специалисты займутся нанесением дорожной разметки на всем протяжении магистрали. На улицах Циолковского и Быковского запланирован ямочный ремонт дорожного полотна.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учетом ночных ограничений, соблюдать требования временных дорожных знаков и снижать скорость в местах проведения работ.

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