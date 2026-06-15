Центризбирком Якутии передал вакантный мандат депутата Татьяне Тымыровой. Фото: канал tymyrova_tatiana

В понедельник 15 июня 2026 года состоялось 121-е заседание Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия). Главным вопросом повестки стало распределение вакантного мандата народного депутата республики седьмого созыва. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Место освободилось в связи с досрочным прекращением полномочий Александра Иванова*, который был признан в Российской Федерации иностранным агентом. Иванов* избирался в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Комиссия приняла решение передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату из того же списка - Татьяне Александровне Тымыровой.

Кроме того, на заседании утвердили несколько постановлений. Среди них - рекомендуемый календарный план мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Якутии, которые состоятся 20 сентября 2026 года. Также приняты методические рекомендации по приему и проверке подписных листов избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на муниципальных выборах. Дополнительно сформирована рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборной кампании в Государственную Думу Федерального Собрания России девятого созыва.

*Признан иноагентом

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