В Кемерове двое мужчин потеряли сознание в погребе гаража Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове произошел инцидент, который напомнил о скрытых угрозах подземных помещений. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Кемеровской области, двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет проводили ремонтные работы в погребе одного из гаражных кооперативов. В какой-то момент оба потеряли сознание.

Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место. Они извлекли пострадавших из погреба и передали бригаде скорой помощи, которая госпитализировала мужчин, сообщает Сибдепо.

Причиной подобных происшествий становится атмосфера в плохо проветриваемых подземных пространствах: там может возникнуть острая нехватка кислорода, а также скопиться ядовитые или взрывоопасные газы. Спасатели в очередной раз предупреждают о необходимости соблюдать меры безопасности при работе в закрытых подвальных помещениях.