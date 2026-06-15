В Якутске на два дня отключат свет на Покровском тракте и в районе Птицефабрики Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям столицы республики стоит приготовиться к временным неудобствам. Энергетики будут врезать новое оборудование, чтобы в перспективе дать свет строящемуся микрорайону. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Отключения затронут дни 18 и 19 июня. С девяти утра до пяти вечера без электричества останутся дома на Покровском тракте (10-12 км), на Старом Покровском тракте, в микрорайонах Птицефабрика и Ытык-Кюель, а также в дачных кооперативах. В списке оказались улицы Студенческая, Нагорная, Лесная, Озерная, переулок Зои Космодемьянской и Ивана Крафта.

Ограничения связаны с подключением новых ячеек на подстанции «Птицефабрика». Работы идут ради того, чтобы запитать квартал «Воинская часть» и микрорайон «Звездный».

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