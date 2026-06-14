Госавтоинспекция Якутии перешла на усиленный режим службы до 28 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция республики объявила о переходе на усиленный вариант несения службы. Особый режим введен в целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий и будет действовать до 28 июня 2026 года. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Особое внимание сотрудники дорожной полиции планируют уделять выявлению грубых нарушений ПДД. Под пристальным контролем окажутся не только водители, но и пешеходы - в отношении них также будет усилена профилактическая работа, направленная на пресечение нарушений.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям столицы с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Граждан призывают своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя на дорогах неадекватно и могут представлять угрозу для окружающих. Передать информацию можно в дежурную группу Госавтоинспекции по городским номерам 127, 47-35-69 и 35-22-22. Жители районов могут обращаться по телефонам местных отделов полиции.

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