Мини-стадион под открытым небом открыли к 100-летию Иенгры. Фото: администрация Нерюнгринского района

В селе Иенгра Нерюнгринского района состоялось знаковое событие. Здесь торжественно открыли мини-стадион под открытым небом, который стал подарком к 100-летию населенного пункта. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Церемония получилась скромной, но по-настоящему праздничной. Она собрала всех, кто любит спорт и поддерживает его развитие в селе.

Стадион не пустует ни дня, спортивная жизнь здесь закипела сразу. Для детей от 6 до 12 лет проводятся эстафеты с элементами ГТО. Ребята постарше играют в баскетбол и волейбол. Вокруг площадки обустроены велодорожки, где в каникулы с утра до вечера катаются юные велосипедисты.

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