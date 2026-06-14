В поселке Кысыл-Сыр впервые в истории прошел Ысыах Единства. Фото: скриншот с видео администрации Вилюйского улуса

В поселке Кысыл-Сыр Вилюйского улуса состоялось событие, которого здесь ждали десятилетиями. Впервые в его истории прошел национальный праздник Ысыах Единства, приуроченный ко Дню России. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Торжество началось с раннего утра с древнего обряда встречи Солнца «Аламай куннэ уруй-айхал», который символизирует пробуждение природы и наступление новой жизни. Энергичный тон всему дню задал старт республиканского полумарафона «Забег Единства». После этого участники направились к мемориалу «Прометей Якутии», где прошла церемония возложения цветов в память о первооткрывателях и основателях поселка.

Официальное открытие включило в себя обряд очищения и благословения, обряд кумысопития и театрализованную композицию «Кысыл-Сыр: от легенды до современности». Кульминацией стал грандиозный Осуохай Единства - массовый хоровод, в котором слились сердца и голоса всех участников. На протяжении дня работала фотовыставка «Кысыл-Сыр: 65 лет истории и дружбы», а народные умельцы представили выставку декоративно-прикладного искусства «Золотые руки земли вилюйской».

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