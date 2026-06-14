Один нелегал и пятеро нарушителей: итоги рейда на стройке в Якутске

Шестерых мигрантов-строителей поймали на нарушениях патента в Якутске Фото: УМВД России по Якутии.

В Якутске проверили соблюдение миграционного законодательства. Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке ОМОН республиканской Росгвардии проверили строящийся дом на улице Петра Алексеева. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На стройплощадке трудились иностранцы из государств Средней Азии. Всего в ходе рейда проверкой были охвачены 52 иностранных гражданина. Полицейские изучили документы у всех членов строительных бригад.

В результате были выявлены шестеро нарушителей, оказавшихся выходцами из одной из республик ближнего зарубежья. Они работали на стройке не по тем видам трудовой деятельности, которые указаны в их патентах. В документах они значились как подсобные рабочие, а фактически выполняли обязанности фасадчиков, каменщиков и других специалистов. Кроме того, среди задержанных оказался один нелегал, находившийся в стране без законных оснований.

Всех нарушителей доставили в отдел полиции. Иностранцы привлечены к административной ответственности.

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