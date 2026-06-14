Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2026 2:15

Прокуратура Якутска заставила предприятие погасить миллионные долги по зарплате

Более 55 миллионов рублей выплатили 319 работникам
Евгений ПРУДКОВ
Прокуратура Якутска заставила предприятие погасить миллионные долги по зарплате

Прокуратура Якутска заставила предприятие погасить миллионные долги по зарплате

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске после вмешательства надзорного ведомства полностью погашена крупная задолженность перед людьми. Прокуратура города добилась выплаты заработной платы сотрудникам АО «Якутскгеофизика», общая сумма долга превышала 55,6 миллиона рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Нарушение трудовых прав коснулось 319 работников предприятия. Руководителю общества было внесено представление с требованием незамедлительно устранить нарушения закона и рассчитаться с коллективом.

Одновременно с этим в отношении организации было открыто дело об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату заработной платы в установленный срок. Принятые меры принесли результат. После комплекса прокурорского реагирования все причитающиеся работникам суммы были перечислены в полном объеме. Трудовые права граждан восстановлены.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru