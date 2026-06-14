Прокуратура Якутска заставила предприятие погасить миллионные долги по зарплате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске после вмешательства надзорного ведомства полностью погашена крупная задолженность перед людьми. Прокуратура города добилась выплаты заработной платы сотрудникам АО «Якутскгеофизика», общая сумма долга превышала 55,6 миллиона рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Нарушение трудовых прав коснулось 319 работников предприятия. Руководителю общества было внесено представление с требованием незамедлительно устранить нарушения закона и рассчитаться с коллективом.

Одновременно с этим в отношении организации было открыто дело об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату заработной платы в установленный срок. Принятые меры принесли результат. После комплекса прокурорского реагирования все причитающиеся работникам суммы были перечислены в полном объеме. Трудовые права граждан восстановлены.

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