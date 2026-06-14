В Якутске дважды за вечер тушили горящий мусор Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 13 июня пожарно-спасательная служба Якутска дважды реагировала на сигналы о возгорании мусора. Первый вызов поступил в 16:04 с улицы Жорницкого, второй - в 19:29 с улицы Свердлова. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На улице Жорницкого спасатели прибыли к месту через пять минут после сообщения. При осмотре выяснилось, что мусор горел прямо под жилым домом, площадь возгорания составила два квадратных метра. На тушение привлекались шесть человек личного состава и одна единица техники.

Чуть позже поступил сигнал с улицы Свердлова, где мусор загорелся под пожарным резервуаром. Пламя охватило три квадратных метра, на вызов оперативно прибыли через три минуты. Здесь работали 11 человек личного состава и две единицы техники. В обоих случаях пожар удалось ликвидировать быстро, не допустив распространения огня на строения. Причины возгораний, виновные лица и размер ущерба устанавливаются.

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