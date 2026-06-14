Почти 40 тысяч якутян участвуют в программе активного долголетия Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии программа Активного долголетия набирает обороты. В 2025 году различными формами физкультурно-оздоровительной деятельности было охвачено более 39 тысяч жителей республики старшего возраста. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

С 11 по 14 июня в Якутске проходит V юбилейная Спартакиада пенсионеров, посвященная Году единства народов России и Году культуры в республике. На соревнования собрались около 150 спортсменов из 15 муниципальных образований. Участники состязаются в легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе, настольном теннисе, шахматах, дартсе, комбинированной эстафете и даже сдают нормативы комплекса ГТО.

Министр спорта Леонид Спиридонов сообщил о важном нововведении. Теперь в регионе работают инструкторы по долголетию. Они уже трудятся в Якутске, а также в Намском, Оленекском, Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском и Чурапчинском улусах. Для пожилых жителей проводятся семинары, выездные акции «Десант ЗОЖ», утренние зарядки и мастер-классы по северной ходьбе, йоге, фитнесу и танцам. Регулярно организуются семейные спортивные акции, объединяющие детей, молодежь и пожилых людей.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru