Режим ЧС введен в Ленском районе с 14 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единая дежурно-диспетчерская служба известила жителей об ужесточении правил безопасности. С 14 июня 2026 года на территории Ленского района установлен особый противопожарный режим. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Решение принято в связи с резким повышением пожарной опасности. Причиной стали неблагоприятные климатические условия и значительное осложнение обстановки с лесными пожарами на территории района. Режим будет действовать до того момента, пока не выйдет соответствующее распоряжение о его отмене.

Жителей просят соблюдать все требования пожарной безопасности, воздержаться от выхода в лесные массивы и отказаться от любых действий с открытым огнем. Под запретом разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов и сжигание бытового мусора на участках.

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