Якутские боксеры завоевали золото и серебро на первенстве России U22 Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

Якутские спортсмены успешно выступили 12 июня в финале первенства России по боксу среди юниоров до 22 лет, который прошел в Краснодаре. Представители сборной республики показали высокий уровень подготовки, завоевав золотую и серебряную медали. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Лидер команды Павел Васильев стал победителем в весовой категории до 48 кг. В финальном поединке он уверенно одолел Ивана Курбачева из Забайкальского края со счетом 5:0, продемонстрировав техничный и зрелищный бокс. Теперь спортсмену предстоит подтвердить свой уровень на международных стартах.

Серебряным призером в категории до 63,5 кг стал Руслан Никитин. В напряженном бою он уступил Егору Козорезову из Новосибирска, при этом по ходу поединка отправил соперника в нокдаун во втором раунде и проявил стойкость, несмотря на полученные рассечения. За характер и волю к победе спортсмен был отмечен специальным призом.

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