Через опорный пункт бойцам из Якутии передали 92 именные посылки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники опорного пункта Якутии продолжают работу по поддержке военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За минувшую неделю через пункт бойцам из республики были переданы 92 именные посылки. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как сообщил главный координатор опорных пунктов Республики Саха (Якутия) с позывным «Юстас», за отчетный период специалисты совершили 18 выездов, охватив 20 населенных пунктов. Во время поездок была организована доставка адресной помощи и оказана необходимая поддержка военнослужащим.

Одним из важных направлений работы остается восстановление техники. За неделю механики отремонтировали и передали подразделениям две единицы техники. В настоящее время продолжаются работы еще по семи единицам, поступившим на восстановление.

Параллельно ведется развитие инфраструктуры опорного пункта. Сотрудники занимаются обустройством жилых и складских помещений, а также благоустройством территории для создания комфортных условий работы специалистов и волонтеров.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru