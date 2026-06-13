В Якутии ветераны СВО участвуют в конкурсе «Лучший по профессии» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт», предназначенной для ветеранов специальной военной операции. В этом году участие в конкурсе принимают 13 человек, представляющих различные отрасли экономики республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Среди участников — сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспортной сферы, противопожарной службы, жилищно-коммунального хозяйства и других организаций. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии, ветеран СВО Пётр Шамаев, проект помогает участникам обрести уверенность в своих силах, определить новые профессиональные цели и поделиться опытом адаптации к мирной жизни.

Конкурсная программа включает образовательный блок с лекциями по трудовому законодательству, охране труда и тестовыми заданиями, а также презентацию профессиональных достижений. Участники рассказывают экспертной комиссии о возвращении к трудовой деятельности после службы и своём нынешнем профессиональном пути.

По словам заместителя председателя правительства Якутии Георгия Степанова, победитель регионального этапа представит республику на федеральном финале конкурса в Самаре. Он также подчеркнул, что программа направлена на поддержку трудоустройства, профессионального обучения и дальнейшего сопровождения ветеранов на рынке труда.

Итоги регионального этапа будут подведены после завершения конкурсных испытаний.

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