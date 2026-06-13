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НовостиОбщество13 июня 2026 8:45

Более 13 тысяч масксетей сплели волонтеры движения из Якутии

Штаб «Боевые Шелкопряды Якутии» объединяет свыше 500 добровольцев
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Более 13 тысяч масксетей сплели волонтеры движения из Якутии

Более 13 тысяч масксетей сплели волонтеры движения из Якутии

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Общественное движение «Боевые Шелкопряды Якутии» за несколько лет выросло в одну из крупнейших волонтерских инициатив республики. Сегодня в его рядах состоят более 500 добровольцев, а количество изготовленных маскировочных сетей превысило 13 тысяч. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Руководитель штаба Марина Васильева признается, что ее путь к волонтерской деятельности во многом связан с семейной историей. Ее предки родом из Луганской Народной Республики, поэтому события на Донбассе она воспринимала особенно близко. После начала специальной военной операции вместе с супругом решила найти способ оказать реальную помощь военнослужащим.

Для этого семья прошла обучение технологии плетения маскировочных сетей в Санкт-Петербурге, закупила необходимые материалы и организовала в Якутии собственное волонтерское движение.

Со временем деятельность штаба значительно расширилась. Помимо маскировочных сетей, добровольцы изготавливают антидроновые одеяла, антитепловизионные изделия, кээнчи, национальные обереги «Харысхал», а также специальные стельки из конского волоса.

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