Более 13 тысяч масксетей сплели волонтеры движения из Якутии Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Общественное движение «Боевые Шелкопряды Якутии» за несколько лет выросло в одну из крупнейших волонтерских инициатив республики. Сегодня в его рядах состоят более 500 добровольцев, а количество изготовленных маскировочных сетей превысило 13 тысяч. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Руководитель штаба Марина Васильева признается, что ее путь к волонтерской деятельности во многом связан с семейной историей. Ее предки родом из Луганской Народной Республики, поэтому события на Донбассе она воспринимала особенно близко. После начала специальной военной операции вместе с супругом решила найти способ оказать реальную помощь военнослужащим.

Для этого семья прошла обучение технологии плетения маскировочных сетей в Санкт-Петербурге, закупила необходимые материалы и организовала в Якутии собственное волонтерское движение.

Со временем деятельность штаба значительно расширилась. Помимо маскировочных сетей, добровольцы изготавливают антидроновые одеяла, антитепловизионные изделия, кээнчи, национальные обереги «Харысхал», а также специальные стельки из конского волоса.

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