В Музее истории Якутска открыли страницу жизни Ромила Торговкина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Музее истории города Якутска продолжает работу выставка «Пять имен из истории Якутска», посвященная судьбам людей, оставивших заметный след в жизни столицы республики. Одним из героев экспозиции стал летчик и художник Ромил Торговкин. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ромил Михайлович Торговкин родился в 1928 году в селе Кятчи Олекминского улуса. В детстве вместе с семьей переехал в Якутск, где учился в городских школах и в 1947 году окончил мужскую школу №9. С ранних лет он проявлял интерес к живописи и вошел в число первых учеников Льва Кима — основоположника профессионального изобразительного искусства Якутии.

Наряду с занятиями в художественной школе Торговкин активно занимался спортом. Однако главным делом его жизни стала авиация. В послевоенные годы профессия летчика считалась символом мужества и романтики, и именно этому пути он посвятил себя, связав с небом всю трудовую биографию.

Даже переехав в Великий Новгород, Ромил Торговкин сохранял тесную связь с Якутском и родной республикой. Его история стала примером того, как в одном человеке могут гармонично сочетаться талант художника, спортивный характер и преданность авиации.

Узнать больше о жизни и судьбе героя можно на выставке «Пять имен из истории Якутска», которая продолжает работу в городском музее.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru