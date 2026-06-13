Шесть выпускников Якутии получили первые 100 баллов на ЕГЭ Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутии стали известны первые результаты Единого государственного экзамена с максимальными оценками. Сразу шесть выпускников республики набрали 100 баллов по литературе, химии и истории. Об этом в День России сообщил глава региона Айсен Николаев. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По литературе высший результат показала выпускница Чурапчинской гимназии Ньургуйаана Егорова. Стобалльниками по химии стали Ринчин Бальжиев из школы №26 Мирнинского района, Сергей Егоров и Ньургун Жирков из Республиканского лицея-интерната, а также Серафима Тен из Арктической школы. Максимальный балл по истории получил выпускник Арктической школы Алтын Егоров.

Айсен Николаев отметил, что высокие результаты стали итогом упорного труда самих выпускников, поддержки родителей и профессиональной работы педагогов.

«За каждым таким результатом стоят большой труд, характер, дисциплина, поддержка семьи и сильная школа», — подчеркнул глава республики.

Он также напомнил, что в регионе действует мера поддержки для выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Каждый стобалльник получает единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

В 2026 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в Якутии проходят более 8,4 тысячи человек. Экзаменационная кампания продолжается, результаты по другим предметам будут опубликованы позднее.

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