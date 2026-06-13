Плановые отключения электроэнергии пройдут 15 июня в Ленске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

15 июня в Ленске запланировано временное ограничение электроснабжения в связи с проведением ремонтных работ на объектах энергосетевого хозяйства. Об этом сообщили в Ленском районе электрических сетей Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Отключение электроэнергии будет произведено с 14:30 до 18:00 в рамках ремонта на воздушной линии 6 кВ «Ленская – Автобаза» по ячейке №35.

Под ограничение попадут дома по улице Победы, 63–75, а также ряд предприятий и организаций, включая МУП ПАХ, ООО «Янта-Братск», Ростехнадзор, «Пивград», магазин «Уют», ООО «Профи», молокозавод, «Вознесение» и Базу механизации.

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