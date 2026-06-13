Три микрорайона Ленска на три дня останутся без света из-за ремонта сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЕДДС Ленска сообщила о серии плановых отключений электроэнергии. По информации Ленского РЭС Западных электрических сетей «Якутскэнерго», с 15 по 17 июня 2026 года специалисты будут ремонтировать ячейку номер 24 на объектах энергоснабжения. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ограничения будут действовать ежедневно с 14:30 до 18:00, на ночь подачу электричества обещают восстанавливать. Без света в эти часы останутся жители улиц Мелиораторов, Циолковского, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Якутии, Комарова, Космонавтов и Королева. Также в список попали 1-я и 2-я Озерные, Юбилейная, Объездная (дома с 16 по 22), а также микрорайоны Светлый, Разведчик и Юкос.

С 15 по 30 июня с 09:30 до 18:00 будет выводиться в ремонт высоковольтная линия 0,4 кВ фидеров 2 и 3 проезда КТП Мархинский-2. Это затронет жилой сектор во 2-м и 3-м проездах микрорайона Мархинский.

В ЕДДС обращают внимание, что график работ может быть скорректирован. Если погода испортится, ремонт в указанные даты могут отменить.

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