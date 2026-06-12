В Саратове из Парка Победы похитили розы и хвойные деревья Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Волжского района Саратова обратилась в полицию по факту кражи зеленых насаждений, высаженных за бюджетные средства. Неизвестные злоумышленники выкопали цветы и кустарники, сообщает телеканал Саратов 24.

Вблизи памятника Марии Лиманской, который находится у Парка Победы, недавно распустились розы. Однако два куста были выкопаны и украдены. Кроме того, с территории самого парка исчезли хвойные растения: две горные сосны и семь можжевельников.

По всем эпизодам администрация района направила заявления в правоохранительные органы. Чиновники обратились к жителям и гостям с просьбой бережно относиться к результатам озеленения.

«Мы с особым трепетом и любовью создаем красоту для вас. Давайте уважительно относиться к средствам и труду, которые вкладываются в район!», - говорится в обращении.