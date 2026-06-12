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НовостиОбщество12 июня 2026 9:34

В Энгельсе тротуары начали мыть вручную для борьбы с пылью

Работать будут ночью
Татьяна ЦВЕНГЕР
В Энгельсе тротуары начали мыть вручную для борьбы с пылью

В Энгельсе тротуары начали мыть вручную для борьбы с пылью

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Энгельсского района Максим Леонов сообщил о внедрении нового метода уборки пешеходных зон. Работники коммунальных служб приступили к ручной мойке тротуаров, старт которой был дан минувшей ночью, сообщает телеканал Саратов 24.

Данный способ используется в дополнение к специализированной технике. Как пояснил Максим Леонов, ручная обработка позволяет более тщательно очищать стыки плитки, бордюры и труднодоступные участки, где обычно скапливается пыль и мелкий мусор. Это делает пешеходные зоны заметно чище.

Мойка организована в ночное время, чтобы не создавать лишних неудобств для местных жителей. В летний период такая мера особенно актуальна, так как чистые тротуары способствуют более комфортным прогулкам и снижают запыленность воздуха.