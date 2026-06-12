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НовостиПроисшествия12 июня 2026 8:47

В Якутске миграционная полиция изъяла поддельный сертификат о владении языком

Мужчина из Средней Азии предъявил фиктивный документ полицейским
Татьяна ЦВЕНГЕР
В Якутске миграционная полиция изъяла поддельный сертификат о владении языком

В Якутске миграционная полиция изъяла поддельный сертификат о владении языком

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское» продолжают проводить оперативно-профилактические мероприятия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В рамках рейда под названием «Нелегал» стражи порядка выявили сертификат о владении русским языком, имевший явные признаки подделки.

Фиктивный документ предъявил 39-летний выходец из одного из государств Средней Азии. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку.

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