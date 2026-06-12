Двое школьников из Якутска получили сроки за попытку сбыта 25 граммов наркотика Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Якутии оставил в силе приговор двум учащимся столичной школы (16 и 17 лет) за покушение на сбыт наркотиков. В ноябре 2025 года они вступили в сговор с неустановленным лицом, получили координаты тайника и извлекли сверток с гашишем массой 24,915 грамма для последующей продажи, но были задержаны сотрудниками УНК МВД. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В суде подростки признали вину, раскаялись и заявили, что «сломали себе жизнь в погоне за легкими деньгами». Родители характеризовали их положительно.

Якутский городской суд приговорил 16-летнего подростка к 3 годам 2 месяцам воспитательной колонии, а 18-летнего (на момент приговора) - к 3 годам колонии общего режима. Оба взяты под стражу в зале суда. Апелляция о замене наказания на условное отклонена.

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