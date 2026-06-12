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НовостиПроисшествия12 июня 2026 8:32

Двое школьников из Якутска получили сроки за попытку сбыта 25 граммов наркотика

Апелляцию о замене наказания на условное суд отклонил
Татьяна ЦВЕНГЕР
Двое школьников из Якутска получили сроки за попытку сбыта 25 граммов наркотика

Двое школьников из Якутска получили сроки за попытку сбыта 25 граммов наркотика

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Якутии оставил в силе приговор двум учащимся столичной школы (16 и 17 лет) за покушение на сбыт наркотиков. В ноябре 2025 года они вступили в сговор с неустановленным лицом, получили координаты тайника и извлекли сверток с гашишем массой 24,915 грамма для последующей продажи, но были задержаны сотрудниками УНК МВД. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В суде подростки признали вину, раскаялись и заявили, что «сломали себе жизнь в погоне за легкими деньгами». Родители характеризовали их положительно.

Якутский городской суд приговорил 16-летнего подростка к 3 годам 2 месяцам воспитательной колонии, а 18-летнего (на момент приговора) - к 3 годам колонии общего режима. Оба взяты под стражу в зале суда. Апелляция о замене наказания на условное отклонена.

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