Подросток из Ростовской области обманул пенсионерку в Якутске на миллион Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в мошенничестве в составе организованной группы. По версии следствия, подросток выполнял роль курьера в схеме обмана пожилых людей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установили следователи, злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками социальных служб и правоохранительных органов и убеждали их передать деньги для якобы проверки и декларирования средств. Жертв запугивали историями о финансировании терроризма с использованием их персональных данных.

В начале апреля обвиняемый прибыл в Якутск по указанию кураторов. Используя кодовое слово, он получил от 75-летней женщины один миллион рублей. Большую часть суммы — 850 тысяч рублей — молодой человек передал сообщникам, а 150 тысяч оставил себе в качестве вознаграждения.

После обращения потерпевшей в полицию личность и местонахождение курьера были установлены сотрудниками уголовного розыска. Подростка доставили в Якутск и заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в суд. Поиск остальных участников преступной группы продолжается.

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