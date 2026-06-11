В Якутии проверяют безопасность детских лагерей перед летними сменами Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии сотрудники МЧС проводят проверки детских оздоровительных лагерей перед началом летних смен. Главная задача — убедиться, что отдых детей пройдет безопасно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Инспекторы оценивают готовность объектов к приему детей, проверяют исправность систем противопожарной защиты, наличие и состояние огнетушителей, а также соблюдение требований пожарной безопасности. Особое внимание уделяется путям эвакуации и действиям персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В ведомстве подчеркивают, что даже незначительные нарушения могут привести к серьезным последствиям. Поэтому каждый объект проходит тщательный осмотр, а выявленные недостатки должны быть устранены до начала работы лагеря.

Профилактические мероприятия проводятся ежегодно и направлены на обеспечение безопасного отдыха детей в период летних каникул.

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