В День России якутян приглашают провести «Один день с полицией» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июня в Якутске пройдет акция «Один день с полицией России», посвященная Дню России. С 10:00 до 15:00 на площади Орджоникидзе жители и гости столицы смогут познакомиться с работой различных подразделений МВД. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для посетителей подготовят выставку служебной техники, образцов вооружения, беспилотных летательных аппаратов и специального оборудования, которое используется при проведении экспертиз. Также зрителям покажут выступления кинологов со служебными собаками.

Праздничную программу дополнит концерт «Славим тебя, страна великая!». Перед горожанами выступит ансамбль МВД по Якутии «Служба 02» под руководством заслуженного работника культуры республики Юты Стрекаловской.

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