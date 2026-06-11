Три спортшколы олимпийского резерва Якутии получат новое оборудование Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году три спортивные школы олимпийского резерва Якутии получат новое оборудование и спортивный инвентарь. Обновление пройдет в рамках федерального проекта «Развитие спорта высших достижений». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Финансирование предусмотрено за счет средств федерального и регионального бюджетов. Оснащение позволит улучшить условия подготовки спортсменов и повысить качество тренировочного процесса.

Развитие спортивной инфраструктуры и поддержка спортивного резерва остаются одними из приоритетных направлений государственной политики. На необходимость создания современных условий для подготовки спортсменов неоднократно обращал внимание Президент России Владимир Путин.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru