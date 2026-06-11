Ледоход в Якутии выходит на финишную прямую, но риски сохраняются. Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)

В Якутии завершается весенний ледоход. По данным МЧС на 11 июня, реки Лена, Колыма, Яна и Индигирка уже вышли в устьевые участки. Обстановка находится под постоянным контролем спасательных служб. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Вместе с тем на Колыме сохраняются риски подтоплений. Из-за осадков в Магаданской области и сбросов на Усть-Среднеканском водохранилище в ближайшие трое суток ожидается подъем уровня воды у поселка Зырянка на 5–20 сантиметров в сутки. Возможно подтопление взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

Также остаются подтопленными низменные участки в Налимске, Кенг-Кюеле и Сыаганнах. На реке Оленек продолжается ледоход, вскрытие в устьевой части ожидается в ближайшие дни. По данным МЧС, паводковая ситуация в республике остается стабильной.

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