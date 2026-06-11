В Мирном открыли многоквартирный дом для учителей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мирном торжественно открыли девятиэтажный жилой дом, все квартиры в котором получили работники образования. Ключи новоселам вручил глава Якутии Айсен Николаев, который специально приехал в Мирнинский район на церемонию. Дом построили по муниципальной программе для бюджетников. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

71 однокомнатная квартира общей площадью больше 2,3 тысячи квадратных метров находится на улице Московской. Финансирование выделили из местного бюджета. Айсен Николаев назвал проект уникальным не только для района, но и для всей республики. По его словам, такие дома должны появиться и в других районах Якутии.

Одна из новоселов, учитель английского языка с 24-летним стажем Елена Порядина, поблагодарила власти за социально значимый проект. Тем временем в Мирном продолжают строить еще один дом - на этот раз арендный, на 158 квартир для специалистов востребованных профессий. Его возводят по поручению президента в рамках дальневосточной программы доступного жилья.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru