В Якутии браконьер выловил 245 краснокнижных осетров Фото: МВД Якутии

В Якутии перед судом предстанет 58-летний житель Нижнеколымского района, который с ноября по февраль выловил 245 особей сибирского осетра - рыбы, занесенной в Красную книгу России. Браконьер использовал две сети и орудовал на участке реки Колыма в 50 километрах от поселка Черский. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Часть нелегального улова мужчина продал 70-летнему дальнобойщику из Кировской области. Тот погрузил рыбу в «КамАЗ», но в марте его задержали на 254-м километре федеральной трассы «Колыма». В кузове нашли больше двух тонн немаркированной рыбной продукции семи видов на сумму более двух миллионов рублей. В том числе - те самые 245 осетров, упакованных в девять мешков. Продал их браконьер всего за 195 тысяч рублей, а вот ущерб государству оценили почти в 118 миллионов.

На браконьера завели уголовное дело по статье о незаконной добыче особо ценных видов. Дело передано в суд. Водитель-перевозчик тоже пойдет под суд по отдельной статье за несертифицированную продукцию.

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