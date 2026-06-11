В Якутске мужчина зарезал знакомого во время ссоры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, который в ходе пьяного конфликта насмерть забил ножом своего знакомого. Трагедия произошла в ночь на 28 января 2026 года в квартире на улице Лермонтова. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установили следователи, между мужчинами вспыхнула ссора. Осужденный, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, схватил нож и нанес оппоненту множественные удары в грудь и правую руку. От полученных ранений потерпевший 1976 года рождения скончался на месте.

Суд признал якутянина виновным в убийстве и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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