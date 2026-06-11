В Нерюнгри владелец ассенизаторской машины слил отходы на землю Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Нерюнгри суд по иску прокуратуры взыскал с владельца грузового ассенизатора полмиллиона рублей за слив канализационных отходов прямо на поверхность земли. Инцидент произошел в поселке Большой Хатыми. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Мужчина уже привлекался к ответственности по статье об административном правонарушении - его оштрафовали на 40 тысяч рублей. Прокуратура потребовала компенсировать ущерб окружающей среде в полном объеме. Сумма ущерба в размере 500 тысяч рублей взыскана с владельца грузовой ассенизаторской машины, слившей канализационные сточные воды на поверхность земли.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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