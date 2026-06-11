В Якутске стартовала подготовка к отопительному сезону Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске, несмотря на лето, уже вовсю готовятся к новому отопительному сезону. Работы стартовали еще 8 апреля, а с июня перешли в еженедельный штабной режим, чтобы проконтролировать каждый этап. Город должен подойти к зиме без сбоев. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как рассказал глава Якутска Евгений Григорьев в прямом эфире, в городе работают 76 котельных, 15 из них запланировали ремонт. Общая протяженность теплосетей - 550 километров. На данный момент гидравлическую промывку систем уже провели более чем в 200 жилых домах, а опрессовку (проверку на герметичность) - более чем в 100. Подготовка к отопительному сезону ведется более чем в 400 социальных учреждениях, включая объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.

По нормативам, тепло в квартирах дадут, когда среднесуточная температура воздуха продержится ниже +8 градусов пять дней подряд. Обычно это происходит в первой декаде сентября. В прошлом году Якутск одним из первых в республике получил паспорт готовности к зиме. В этом году власти ставят такую же задачу. С ресурсоснабжающими и управляющими компаниями работа идет в тесном контакте.

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