В Якутии мошенники обманули мужчину на 420 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутии за минувшие сутки зарегистрировали пять преступлений, и все они на контроле прокуратуры. Самый «дорогой» обман случился в Нерюнгри - местный житель поверил лжеоператору сотовой связи и перевел мошенникам 420 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорный орган региона.

В Якутске нашли человека с поддельными документами, а в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах - водителей, которые повторно сели за руль пьяными. Там же у одного из жителей нашли незаконно хранившиеся патроны. Аварий со смертями не случилось, но есть пострадавший в ДТП ребенок. В Якутске на улице Кузьмина женщина за рулем Honda Fit сбила мальчика 2015 года рождения: он перебегал дорогу в неположенном месте. Ребенка с травмами увезли в больницу.

Всего полицейские задержали 19 нетрезвых водителей.

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