Что произошло к утру 11 июня в Якутии

Скрывавшегося от суда якутянина задержали при въезде в Улан-Удэ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Якутска, который скрывался от суда. Операцию провели сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» совместно с коллегами из Республики Бурятия.

В Якутии представили роботизированную мобильную станцию для беспилотных воздушных судов PASECA.

С 2027 года в школах Якутии планируют внедрить национальные виды спорта в систему физического воспитания. Инициатива направлена не только на развитие физической подготовки детей, но и на сохранение культурного наследия республики.

В Якутии продолжается поэтапное открытие навигационного сезона для маломерных судов. С 10 июня выход на воду разрешен в Оймяконском, Момском, Среднеколымском, Оленекском, Нижнеколымском и Жиганском районах.

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