Вонь по расписанию: Астрахань накрыло волной фекального смрада

Жители Астрахани задыхаются в собственных квартирах из-за невыносимой вони Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Астрахани массово жалуются на невыносимую вонь по ночам. В социальных сетях люди пишут, что буквально задыхаются от резкого запаха фекалий, который окутывает целые районы, мешая спать и проветривать квартиры, сообщает интернет-портал Астрахань.ру.

На смрад астраханцы начали жаловаться с наступлением тепла. Судя по геолокациям в комментариях, зловоние накрывает не только окраины, но и центр города. Пользователи предполагают, что источником вони могут быть очистные сооружения. Но если бы это было так, то вонь появлялась больше днем, когда нагрузка на системы самая высокая. Поэтому эту версию можно считать несостоятельной. Да и специалисты говорят, что все сооружения работают в штатном режиме, никаких аварий нет.

Еще одна версия связана с перепадами температур. В отличие от предыдущей теории, у нее есть научное объяснение. Явление называется температурной инверсией. Ночью, когда асфальт и земля быстро остывают после дневной жары, холодный воздух прижимается к поверхности. А тёплый, напитанный выбросами и зловонием, оказывается запертым внизу — перемешаться с верхними слоями ему мешает безветренная погода. Проще говоря, город накрывает «крышкой» из остывшего воздуха, под которой и скапливается весь дневной смрад. Поэтому, даже если источник вони находится в километрах от жилых кварталов, вонь появляется именно по ночам.

Есть и другие, куда менее убедительные догадки. Одни грешат на преющие под солнцем лужи, мол, гнилая вода поднимает запах до квартир. Только почему тогда воняет исключительно по ночам, а не в самую жару? Сомнительно. Другие предполагают ремонт коммунальных сетей. Но ночью работают только дорожники, а коммунальщики выезжают лишь на аварии. Никаких масштабных прорывов канализации, способных накрыть смрадом весь город, не зафиксировано.

Так что пока астраханцам пока остается лишь гадать и плотнее закрывать окна на ночь.

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