В Якутии представили умную станцию для дронов с федеральной поддержкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии представили роботизированную мобильную станцию для беспилотных воздушных судов PASECA. Разработку продемонстрировали в ходе рабочей встречи министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Петра Николаева с основателем и техническим директором компании PASECA Константином Кудряшовым. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Во время встречи стороны подвели промежуточные итоги реализации проекта и подтвердили готовность оборудования, которое уже находится в Якутске. Следующим этапом станут испытания комплекса и демонстрация его возможностей в условиях региона.

Проект реализует компания «Форпост» — резидент Технопарка «Якутия» и участник научно-производственного центра «Полярный», специализирующегося на развитии беспилотных авиационных систем.

Разработчики отмечают, что мобильная станция позволит обеспечить непрерывную работу беспилотников. Ее можно использовать для мониторинга территорий, обследования инфраструктуры, экологического контроля и проведения поисково-спасательных операций, особенно в удаленных и труднодоступных районах.

Проект уже получил федеральное признание. Разработка одобрена Фондом «Сколково», получила статус резидента инновационного центра и стала победителем программы «Техновосток 2030», благодаря чему получила грантовую поддержку в размере 9,99 млн рублей.

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