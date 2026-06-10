Национальные виды спорта могут появиться во всех школах Якутии с 2027 года Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

С 2027 года в школах Якутии планируют внедрить национальные виды спорта в систему физического воспитания. Инициатива направлена не только на развитие физической подготовки детей, но и на сохранение культурного наследия республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как отмечают сторонники нововведения, национальные виды спорта помогают молодежи лучше понимать традиции и историю своего народа. По мнению многодетной мамы из Якутска Аины Гороховой, решение является своевременным и важным для подрастающего поколения.

«Наши исконные виды спорта — это не только физическая сила, но и связь с культурой предков», — подчеркнула она.

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