В Якутии открыли уникальный лагерь, где подростков учат спасать людей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Сунтарском улусе начал работу детский лагерь «Спасатель», который уже четвертый год подряд собирает подростков, мечтающих связать свою жизнь со службой спасения. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В этом году участниками профильной смены стали 16 школьников в возрасте от 14 до 18 лет из разных населенных пунктов района. На протяжении трех недель ребята будут изучать основы первой помощи, знакомиться с поисково-спасательными работами и получать практические навыки действий в чрезвычайных ситуациях.

Особенностью программы станет сплав по реке, во время которого подростков научат выживанию в природных условиях.

По словам начальника Сунтарского поисково-спасательного подразделения Артема Яковлева, лагерь остается единственным подобным проектом на территории республики. Организаторы надеются, что полученный опыт поможет участникам определиться с будущей профессией и в дальнейшем пополнить ряды спасателей.

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